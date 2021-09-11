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شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ "هدى جدة"

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محمد بن مسعود - الدمام - على مساحة 2400 م2.. والجولات تتواصل بالأحياء والأطراف

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الهدى، وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (2400) م٢ تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي؛ أن أعمال الإزالة شملت إزالة "أحواش" قيد الإنشاء بحي الهدى "الفيصل الشعبي" مقامة بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة المخالفات كافة ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة.

شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ

شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ "هدى جدة"

عبدالله الراجحي الخليج 365 2021-09-11

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الهدى، وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (2400) م٢ تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي؛ أن أعمال الإزالة شملت إزالة "أحواش" قيد الإنشاء بحي الهدى "الفيصل الشعبي" مقامة بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة المخالفات كافة ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443

12:09 PM

على مساحة 2400 م2.. والجولات تتواصل بالأحياء والأطراف

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الهدى، وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (2400) م٢ تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي؛ أن أعمال الإزالة شملت إزالة "أحواش" قيد الإنشاء بحي الهدى "الفيصل الشعبي" مقامة بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة المخالفات كافة ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة.

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، شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ "هدى جدة" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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