محمد بن مسعود - الدمام - منصة وطنية للعمل الخيري تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً اقتربت تبرعات منصة #إحسان من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد. ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري، تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. جــــاءت منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي. تبرعات منصة #إحسان تقترب من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11 اقتربت تبرعات منصة #إحسان من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد. ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري، تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. جــــاءت منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 12:07 PM منصة وطنية للعمل الخيري تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً منصة وطنية للعمل الخيري تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً اقتربت تبرعات منصة #إحسان من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد. ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري، تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. جــــاءت منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي. ، تبرعات منصة #إحسان تقترب من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد ،

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