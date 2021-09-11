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توقّع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، أن تتشكّل اليوم، الغيوم التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من: جازان وعسير والباحة؛ تمتد حتى أجزاءٍ من مكة المكرّمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنوّرة.
ولفت المسند؛ إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية وربما الرياض وما حولها.
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11
توقّع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، أن تتشكّل اليوم، الغيوم التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من: جازان وعسير والباحة؛ تمتد حتى أجزاءٍ من مكة المكرّمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنوّرة.
ولفت المسند؛ إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية وربما الرياض وما حولها.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:49 AM
تشمل أجزاءً من مرتفعات السروات وجازان وعسير والباحة
توقّع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، أن تتشكّل اليوم، الغيوم التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من: جازان وعسير والباحة؛ تمتد حتى أجزاءٍ من مكة المكرّمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنوّرة.
ولفت المسند؛ إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية وربما الرياض وما حولها.
، "المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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