شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في المملكة السعودية

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت شركة أرامكو (عملاق النفط السعودي)، أسعار الوقود الجديدة في السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.



وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، ثبتت أسعار شهر سبتمبر/أيلول لتظل مثلما كانت في أغسطس/آب الماضي.

وعن سعر بنزين 91 في السعودية سجل نحو 2.18 ريال لكل لتر، وسعر بنزين 95 سجل 2.33 ريال لكل لتر، وسعر الديزل سجل 0.52 ريال لكل لتر، وعن سعر غاز البترول المسال في السعودية سجل نحو 0.75 ريال لكل لتر.

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

ووضعت أرامكو السعودية استراتيجية لبيع الوقود بالتجزئة، تركز في المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، تعزيزاً لهدفها بعيد المدى بأن تصبح إحدى كبرى شركات بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم.

وتهدف استراتيجية أرامكو السعودية في هذا الصدد إلى توفير خط جديد من خدمات السيارات ومنتجات التشحيم النهائية التي تحمل علامتها التجارية للمستهلكين، وذلك في إطار التزام الشركة بتنويع محفظتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وفي عام 2019 الماضي نجحت أرامكو في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.

وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية لهذه المحطات في المستقبل.