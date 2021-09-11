تدفق أودية الأكحل وجريان السيول بشدة بعد أمطار المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

فاضت أودية مركز الأكحل بالمياه وتدفقت بشدة بعد الأمطار التي هطلت أمس على منطقة المدينة المنورة شملت عددًا من المدن والقرى.

وأظهرت مقاطع فيديو تدفق المياه من وادي خضرة وغيره من أودية الأكحل فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار على المرتفعات.

أمطار المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر أمس تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة العيص، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

معلومات عن مركز الأكحل

يذكر أن مركز الأكحل يقع جنوب المدينة المنورة، على بعد 140 كم على طريق (المدينة المنورة/ مكة المكرمة)، وتبلغ مساحة المركز حوالي 1388,5 كم2، حيث يقدر بنحو 5,5% من إجمالي مساحة نطاق المدينة المنورة ومراكزها، ويضم المركز 11 قرية.

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