، فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية ،

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بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.
وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.
وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".
وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11
بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.
وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.
وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".
وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
11:02 AM
لتشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع
بعد اعتقال 4 منهم من جديد، انطلقت عدة مسيرات فلسطينية إسنادًا للأسرى الفارين من سجن جلبوع للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.
وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.
وكانت مجموعات شبابية قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، بهدف "تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع".
وبحسب روسيا اليوم: جاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء لحماية الأسرى المحررين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرًا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها".
، فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية ،
المصدر : الخليج 365
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