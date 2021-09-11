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لم يكن جرحى الهجمات الإرهابية التي ضربت مدينة نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، فقط أولئك الذين أصيبوا بالشظايا المتطايرة، بل إن آلافًا غيرهم أصيبوا بطريقة غير مباشرة.
وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، الصورة على هؤلاء المصابين بصورة غير مباشرة، يضافون إلى 25 ألفًا، وهو الرقم الرسمي لعدد مصابي الهجمات الإرهابية.
وذكرت الصحيفة أن 400 آلف أميركي من منطقة مانهاتن السفلى تعرضوا إلى مواد سامة انبعثت أثناء انهيار برجي مركز التجارة العالمي، وهذا أدى إلى مشكلات صحية جرى تشخيصها بعد سنوات عدة.
وسجل أكثر من 111 ألف أميركي في برنامج صحي تأهيلي بعد الهجمات، غالبيتهم من نيويورك، توفي منهم في السنوات الماضية نحو 4600 شخص.
وعلى الرغم من أن البرنامج لا يجمع معلومات عن سبب الوفاة، يعتقد بعض مسؤولي الصحة أن الكثيرين ماتوا من أمراض مرتبطة بهجمات سبتمبر.
وكانت ضابطة الشرطة "فال فيلاسكيز-شتيز" تشارك في جهود الإنقاذ في موقع الهجمات الإرهابية، ولا تزال تذكر كتلة الغبار الناجمة عن الهجمات؛ إذ بدت وكأنها "عاصفة ثلجية".
أما "باربرا بورنيت" فقد كانت محققة في شرطة مدينة نيويورك وأصيبت بمرض خطير في الرئة جرى تشخيصه في عام 2004.
ولا ينسى "أميت فريلاندر" الذي يبلغ من العمر حاليًّا "37 عامًا" تلك اللحظات العصيبة في خريف 2001، عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية؛ حيث جرى نقله إلى فصل آمن، في وقت كان غبار الهجمات طاغيًا في المدينة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هؤلاء الثلاثة مجرد نماذج من بين عشرات الآلاف الذين تعرضوا لأمراض خطيرة، مثل السرطان والباركنسون، وهي مرتبطة بما حدث في يوم الهجوم الفظيع.
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11
لم يكن جرحى الهجمات الإرهابية التي ضربت مدينة نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، فقط أولئك الذين أصيبوا بالشظايا المتطايرة، بل إن آلافًا غيرهم أصيبوا بطريقة غير مباشرة.
وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، الصورة على هؤلاء المصابين بصورة غير مباشرة، يضافون إلى 25 ألفًا، وهو الرقم الرسمي لعدد مصابي الهجمات الإرهابية.
وذكرت الصحيفة أن 400 آلف أميركي من منطقة مانهاتن السفلى تعرضوا إلى مواد سامة انبعثت أثناء انهيار برجي مركز التجارة العالمي، وهذا أدى إلى مشكلات صحية جرى تشخيصها بعد سنوات عدة.
وسجل أكثر من 111 ألف أميركي في برنامج صحي تأهيلي بعد الهجمات، غالبيتهم من نيويورك، توفي منهم في السنوات الماضية نحو 4600 شخص.
وعلى الرغم من أن البرنامج لا يجمع معلومات عن سبب الوفاة، يعتقد بعض مسؤولي الصحة أن الكثيرين ماتوا من أمراض مرتبطة بهجمات سبتمبر.
وكانت ضابطة الشرطة "فال فيلاسكيز-شتيز" تشارك في جهود الإنقاذ في موقع الهجمات الإرهابية، ولا تزال تذكر كتلة الغبار الناجمة عن الهجمات؛ إذ بدت وكأنها "عاصفة ثلجية".
أما "باربرا بورنيت" فقد كانت محققة في شرطة مدينة نيويورك وأصيبت بمرض خطير في الرئة جرى تشخيصه في عام 2004.
ولا ينسى "أميت فريلاندر" الذي يبلغ من العمر حاليًّا "37 عامًا" تلك اللحظات العصيبة في خريف 2001، عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية؛ حيث جرى نقله إلى فصل آمن، في وقت كان غبار الهجمات طاغيًا في المدينة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هؤلاء الثلاثة مجرد نماذج من بين عشرات الآلاف الذين تعرضوا لأمراض خطيرة، مثل السرطان والباركنسون، وهي مرتبطة بما حدث في يوم الهجوم الفظيع.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:38 AM
يضافون إلى 25 ألفًا وهو الرقم الرسمي لعدد المصابين الفعليين
لم يكن جرحى الهجمات الإرهابية التي ضربت مدينة نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، فقط أولئك الذين أصيبوا بالشظايا المتطايرة، بل إن آلافًا غيرهم أصيبوا بطريقة غير مباشرة.
وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، الصورة على هؤلاء المصابين بصورة غير مباشرة، يضافون إلى 25 ألفًا، وهو الرقم الرسمي لعدد مصابي الهجمات الإرهابية.
وذكرت الصحيفة أن 400 آلف أميركي من منطقة مانهاتن السفلى تعرضوا إلى مواد سامة انبعثت أثناء انهيار برجي مركز التجارة العالمي، وهذا أدى إلى مشكلات صحية جرى تشخيصها بعد سنوات عدة.
وسجل أكثر من 111 ألف أميركي في برنامج صحي تأهيلي بعد الهجمات، غالبيتهم من نيويورك، توفي منهم في السنوات الماضية نحو 4600 شخص.
وعلى الرغم من أن البرنامج لا يجمع معلومات عن سبب الوفاة، يعتقد بعض مسؤولي الصحة أن الكثيرين ماتوا من أمراض مرتبطة بهجمات سبتمبر.
وكانت ضابطة الشرطة "فال فيلاسكيز-شتيز" تشارك في جهود الإنقاذ في موقع الهجمات الإرهابية، ولا تزال تذكر كتلة الغبار الناجمة عن الهجمات؛ إذ بدت وكأنها "عاصفة ثلجية".
أما "باربرا بورنيت" فقد كانت محققة في شرطة مدينة نيويورك وأصيبت بمرض خطير في الرئة جرى تشخيصه في عام 2004.
ولا ينسى "أميت فريلاندر" الذي يبلغ من العمر حاليًّا "37 عامًا" تلك اللحظات العصيبة في خريف 2001، عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية؛ حيث جرى نقله إلى فصل آمن، في وقت كان غبار الهجمات طاغيًا في المدينة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هؤلاء الثلاثة مجرد نماذج من بين عشرات الآلاف الذين تعرضوا لأمراض خطيرة، مثل السرطان والباركنسون، وهي مرتبطة بما حدث في يوم الهجوم الفظيع.
، العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.