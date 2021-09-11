، بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانا مختبئين في ساحة موقف شاحنات

أعلنت سلطات الاحتلال فجر اليوم السبت، القبض على أسيرَيْن فلسطينيَّيْن آخرَيْن من الستة الفارين من سجن جلبوع، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، في شمال البلاد.

متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، قال في بيان، إنه تمّ إلقاء القبض على السجينين في قرية أم الغنم بينما كانا مختبئين في ساحة موقف شاحنات.

وأضاف، أن عملية القبض نفّذتها عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد "نشاطٍ مكثّف"، مشترك لشرطة المنطقة الشمالية، وأفراد حرس الحدود، والوحدات الخاصة للجيش والمخابرات "الشاباك".

وزكريا زبيدي (46 عاماً) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وهو من أبرز قادة "كتائب شهداء الأقصى".

ومحمد قاسم عارضة (39 عاماً) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه مدى الحياة.

وأمس الجمعة، ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين في أطراف مدينة الناصرة، هما محمود عبدالله عارضة (46 عاماً) من جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاماً) من بير الباشا.