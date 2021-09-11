شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يوضح خطوات طلب خدمة "نداء استغاثة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، إنه يمكن طلب نداء استغاثة عبر التطبيق، على أن تتم مباشرة الطلب من قبل هيئة الهلال الأحمر.

وأوضح التطبيق، خطوات طلب خدمة نداء استغاثة وهي: توجه إلى الخدمات، ثم اضغط على نداء استغاثة، اضغط على طوارئ وستتم إفادتكم بإنشاء الطلب.

وفي وقت سابق، أكد "توكلنا" على أهمية تقديم طلب عبر التطبيق للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يلزم يلزم للحصول على لقاح كورونا أولًا عبر توكلنا تقديم طلب الحصول على اللقاح، ثم بعد موافقة وزارة الصحة على الطلب، بعد ذلك حجز موعد لأخذ اللقاح.