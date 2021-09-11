شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": متوقع تشكل الغيوم الممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم السبت يشهد تتشكل الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان عسير الباحة، وتمتد حتى أجزاء من مكة المكرمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنورة.

وأوضح عبدالله المسند، أنه ‏متوقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية وربما الرياض وما حولها.

وفي السياق نفسه، كشف عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.