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أمانة الرياض تستقبل أكثر من 21 ألف بلاغ خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز امانة منطقة الرياض (940) ، عن استقباله أكثر من 21 ألف بلاغ بنسبة تنفيذ بلغت 78 بالمائة، خلال أسبوع واحد (من 29 أغسطس وحتى 4 سبتمبر)..

وذكر المركز عبر تويتر- أن عدد البلاغات الواردة  بلغ (21776)، وبلغ عدد البلاغات المنفذة (17075)، ونسبة المنفذ 78 بالمائة.

وأشار الى أن نسبة الرضا بلغت 90 بالمائة، فيما بلغ عدد البلاغات الخطيرة (1129)، بنسبة تنفيذ 96 بالمائة ومدة معالجتها لا تتجاوز 4 ساعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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