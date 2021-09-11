أمانة الرياض تستقبل أكثر من 21 ألف بلاغ خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز امانة منطقة الرياض (940) ، عن استقباله أكثر من 21 ألف بلاغ بنسبة تنفيذ بلغت 78 بالمائة، خلال أسبوع واحد (من 29 أغسطس وحتى 4 سبتمبر)..

وذكر المركز عبر تويتر- أن عدد البلاغات الواردة بلغ (21776)، وبلغ عدد البلاغات المنفذة (17075)، ونسبة المنفذ 78 بالمائة.

وأشار الى أن نسبة الرضا بلغت 90 بالمائة، فيما بلغ عدد البلاغات الخطيرة (1129)، بنسبة تنفيذ 96 بالمائة ومدة معالجتها لا تتجاوز 4 ساعات.

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