تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تشهد أمطارًا رعدية.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على مناطق نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وأصدر المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سلسلة تنبيهات، توضح أن الحالة الجوية في منطقة نجران تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

وفي المدينة المنورة، تشمل الحالة الجوية الممطرة وادي الفرع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثامنة مساءً، فيما تشهد ينبع رياح نشطة وأتربة مثارة من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وفي مكة المكرمة تشمل الحالة الجوية الجموم والعاصمة المقدسة والطائف والكامل وأضم والعرضيات وميسان، وتبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثامنة مساءً، فيما تشهد جدة والليث ورابغ ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية من الثالثة حتى السابعة صباحًا.

وفي منطقة عسير، تشمل الحالة الجوية (الأمطار الرعدية) المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، وفي أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب تبدأ الحالة الجوية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي منطقة الباحة، تشمل الحالة الجوية (الأمطار الرعدية) الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي منطقة جازان، تشمل الحالة الجوية (الأمطار الرعدية) أبوعريش والدرب وبيش وجازان وصبيا وضمد، والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الثامنة مساءً.