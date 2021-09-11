مدير مدرسة سابق يوضح طرق مخالفة قرارات السعودة بالمدارس الأهلية

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير سابق لإحدى المدارس الأهلية، عن طرق بعض المدارس الأهلية في مخالفة قرارات «السعودة» الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال محمد العتيبي، المدير السابق لإحدى المدارس الأهلية، خلال لقائه في برنامج «ياهلا» على قناة روتانا خليجية، إنه عندما جاء قرار سعودة الوظائف الإدارية، كانت إحدى مدارس غرب الرياض تعين مرشدًا طلابيًا غير سعودي، وكان يوقع على الأوراق باسمه.

وأضاف العتيبي أن هناك إقبالًا من جانب الشباب السعودي على الوظائف في التعليم، لكنهم سرعان ما يتركونها بعد اطلاعهم على مهام العمل وبنود العقد، مشيًرا إلى أن رواتبهم تصل إلى 5600 ريال.

وأوضح أن هناك مدارس أخرى لا تزال تعتمد على مشرفين غير سعوديين للمواد الدراسية يشرفون على المعلم السعودي، رغم القرار الصادر بنسبة السعودة المفروضة في هذا القطاع، والتي تبلغ 91%.