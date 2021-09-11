، لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترحها مواطن وتبرع بها رجل الأعمال "المهنا" ونفذتها "البيئة"

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إنارة موارد المياه بالنفود شمال منطقة حائل بإضاءات تعمل على الطاقة الشمسية.

يأتي ذلك لإرشاد التائهين في الليل، للاستدلال إلى تلك الموارد بعد رصد حالات فقدان أشخاص ووفاتهم بالقرب من تلك الموارد التي افتقدت لمعالم واضحة تساهم في إنقاذ حياتهم.

وكان المواطن محمد فهيد السحيمان الشمري قد اقترح إضاءة تلك الموارد بإضاءات ليلية عالية "ليزر" يراها الرائي من بعيد فنال الاقتراح إعجاب رجل الأعمال مهنا محمد عبد الله المهنا والذي تبرع بتكلفة إضاءة إحدى عشر مورداً من حائل إلى الجوف بتكلفة تجاوزت 150 ألف ريال بدأت بتنفيذها إحدى الشركات المتخصصة وأشرفت عليها الوزارة.

وعليه فقد أنهت الشركة أمس إضاءة مورد حفر الرخيص كأول مورد فيما سيكتمل إضاءة بقية الموارد خلال الأيام القليلة الماضية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة