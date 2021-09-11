محمد بن مسعود - الدمام - وفرت المستلزمات بعدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية نفذت ضياء الخير الوقفية مبادرة "العودة للطابور"، والتي تهدف لتوفير مستلزمات المدارس لأكثر من خمسين أسرة محتاجة مستفيدة والمسجلة بوقف ضياء الخير. وتفصيلاً، احتوت المبادرة على عدد من المستلزمات المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي، وجهزت عدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية وقسم المستلزمات العامة والملبوسات وقسم إبداعات الرسم وتم من خلال هذه المبادرة توفير وتجهيز احتياجات 50 طالباً وطالبة. "ضياء الخير" تجهز الاحتياجات المدرسية﻿ لـ50 طالباً ضمن مبادرة "العودة للطابور" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-11 نفذت ضياء الخير الوقفية مبادرة "العودة للطابور"، والتي تهدف لتوفير مستلزمات المدارس لأكثر من خمسين أسرة محتاجة مستفيدة والمسجلة بوقف ضياء الخير. وتفصيلاً، احتوت المبادرة على عدد من المستلزمات المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي، وجهزت عدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية وقسم المستلزمات العامة والملبوسات وقسم إبداعات الرسم وتم من خلال هذه المبادرة توفير وتجهيز احتياجات 50 طالباً وطالبة. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 01:04 AM وفرت المستلزمات بعدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية وفرت المستلزمات بعدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية نفذت ضياء الخير الوقفية مبادرة "العودة للطابور"، والتي تهدف لتوفير مستلزمات المدارس لأكثر من خمسين أسرة محتاجة مستفيدة والمسجلة بوقف ضياء الخير. وتفصيلاً، احتوت المبادرة على عدد من المستلزمات المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي، وجهزت عدة أقسام بالمدارس من بينها قسم الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية وقسم المستلزمات العامة والملبوسات وقسم إبداعات الرسم وتم من خلال هذه المبادرة توفير وتجهيز احتياجات 50 طالباً وطالبة. ، "ضياء الخير" تجهز الاحتياجات المدرسية﻿ لـ50 طالباً ضمن مبادرة "العودة للطابور" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "ضياء الخير" تجهز الاحتياجات المدرسية﻿ لـ50 طالباً ضمن مبادرة "العودة للطابور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.