، إصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.

"الخليج 365" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.