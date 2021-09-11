، في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل ألبانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جاتشكا" وسفير خادم الحرمين على رأس مستقبليه

وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم إلى جمهورية ألبانيا الشقيقة في زيارة رسمية له.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مطار تيرانا الدولي وزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.