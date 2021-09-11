- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم إلى جمهورية ألبانيا الشقيقة في زيارة رسمية له.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مطار تيرانا الدولي وزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل ألبانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-11
وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم إلى جمهورية ألبانيا الشقيقة في زيارة رسمية له.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مطار تيرانا الدولي وزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:54 AM
"جاتشكا" وسفير خادم الحرمين على رأس مستقبليه
وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم إلى جمهورية ألبانيا الشقيقة في زيارة رسمية له.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مطار تيرانا الدولي وزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.
، في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل ألبانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل ألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.