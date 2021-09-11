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المملكة السعودية تستقبل 4 ملايين زائر ومعتمر ومصلٍّ خلال شهر

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محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أكد الناطق باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أمس، أن المملكة العربية السعودية استقبلت قرابة 4 ملايين زائر ومعتمر ومصلٍّ منذ بدء موسم العمرة خلال شهر.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع «برنامج 120» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية والآليات التنفيذية التي تطبقها وزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في هذا القطاع للوصول لأعلى المستهدفات وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

 

وأكدت المملكة الأربعاء الماضي أنها جاهزة لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً من داخل المملكة وخارجها.

 

وأفاد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط بأن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس المستجد (كوفيد 19) سيكون شرطاً أساسياً لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأضاف إن القادمين من خارج المملكة عليهم تلقي أحد اللقاحات المعتمدة فيها، لضمان دخولهم البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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