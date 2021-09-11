شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لاحاجة لأخذ جرعة إضافية من اللقاح عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة أنه لا حاجة لأخذ جرعة إضافية من لقاح فايروس كورونا عند الإصابة بالفايروس بعد تلقي جرعتين.

وأوضحت الصحة أنه ينبغي حصول المتعافين على جرعتين من اللقاح، إذ يمكن الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفايروس، وتكون بعد مرور 3 أسابيع من الجرعة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى انه في حال الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى، فيمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وحول تلقي التطعيم في حال المخالطة، أكدت بأنه وبشكل عام يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وفي حال ثبوت الإصابة فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضرر من تلقي اللقاح خلال فترة الإصابة دون علم الشخص.