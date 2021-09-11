شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إسناد تذاكر الحفلات والمباريات من "توكلنا" لآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" الخطوات المتبعة لمشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستخدم من التطبيق إلى مستخدمين آخرين.

وتضمنت الخطوات، استعراض تذاكر الفعالية التي يرغب المستخدم في إسنادها، ومن ثم الضغط على إسناد التذاكر.

ويمكن إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لدى المستخدم في التطبيق، أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص الذي يرغب باسناد التذكرة له.