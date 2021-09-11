شكرا لمتابعة خبر عن لقطات عفوية للأميرين خالد وتركي الفيصل خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لاقت لقطة عفوية جمعت بين مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل، ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة، تداولا واسعا.

كما شهد الحفل حضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله الأميران خالد وتركي الفيصل، يؤديان العرضة في الحفل الذي أقيم تحت رعاية أمير مكة.

يذكر أن حفل التتويج شهد خوض أشواط عدة كبرى، تمثَّلت في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، المصنَّفة بدرجة سباقية “ليستد”، وشوط كأس عكاظ، وشوط كأس الطائف للأفراس، وشوط كأس الطائف للحصن، حيث توَّج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين.

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