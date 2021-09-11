شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأميرة ‫دلال بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، والدة الأمراء خالد وريم أبناء الأمير الوليد بن طلال، أمس الجمعة.

وأعلنت الأميرة ريم بنت الوليد وفاة والدتها قائلة: "يا رب أنت السلام ومنك السلام، يارب أمي عندك وبين يديك وأنت أولى بها سبحانك، اللهم آمن روعتها وبشّرها برضاك والجنة،يا رب إني أحبها فارحم ضعفها وهي عندك، اللهم انها في كنفك فاكرم منزلها يا رحمن، اللهم اعف عنها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها واجمعنا بها في جنات النعيم يا رب العالمين".

كما نعى الأمير سطام بن خالد الأميرة دلال قائلا: "انتقلت الى رحمة الله الاميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، اللهم ارحمها واغفر لها وعافها وأعفو عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خير من أهلها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".