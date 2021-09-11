شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سمو الأمير خالد الفيصل يؤدي العرضة في ميدان الملك خالد للفروسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل، مع الحفل الذي أقيم تحت رعايته لسباق الفروسية على جائزة وكأس الملك فيصل.

وقام سمو الأمير خالد فيصل بالتفاعل مع العرضة، حيث أدى وسط الحضور العرضة، ولقت مشاركته استحسان الجميع.

يذكر أن سمو الأمير خالد الفيصل سيحضر، غدا، الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.