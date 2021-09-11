شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام : المملكة أجلت زيارة وزير الدفاع الأمريكي ولا تقبل إملاءات من أحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن قال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الامريكي إليها، وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي. وتابع على حسابه بموقع تويتر:"السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". يذكر أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع استقبل، أمس، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي. أقرأ أيضا