مستشار موارد بشرية يوضح مزايا وعيوب تخفيض أيام العمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضح رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية، مزايا وعيوب تخفيض أيام العمل خلال الأسبوع.

وقال الجلواح، خلال مداخلة مع برنامج «MBC في أسبوع»، حول مزايا تخفيض أيام العمل خلال الأسبوع، إن نظام العمل بالمملكة العربية السعودية لا يزال ستة أيام في الأسبوع، وإنه لو تم تخفيض أيام العمل إلى خمسة أيام، فإنه ستكون هناك زيادة في الإنتاجية، وسيكون هناك حماس أكثر، مع ارتفاع الصحة النفسية، وكذلك ارتفاع العادات الاجتماعية والزيارات الاجتماعية بشكل كبير؛ حيث يؤثر ذلك بالجانب الصحي والنفسي للموظف بشكل أكبر، كما سيكون هناك وقت جيد للراحة.

وحول عيوب تخفيض أيام العمل في الأسبوع، أكد أنه ستكون هناك زيادة في أوقات العمل، فقد ترتفع ساعات العمل من 8 ساعات إلى 10 ساعات في اليوم مع ساعة الراحة، إذا كان النظام 5 أيام في الأسبوع، كما ترتفع التكاليف التشغيلية باعتبار زيادة وقت العمل، بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلكين.

وأوضح أن تخفيض أوقات العمل في الأسبوع، سيحتاج إلى جهد أكثر من الموظف نظرا لطول ساعات العمل، خاصة إذا كان عمله مكتبيا ويجب ان ينتبه للقيام بنشاط رياضي من وقت إلى آخر.

وبالنسبة للأضرار التي تخشاها الشركات، قال الجلواح إنها تخشى ارتفاع التكلفة التشغيلية ، فإذا كانت ساعة الموظف في الأوضاع الطبيعية تتكلف 100 ريال فسوف تصبح 150- 200 ريال؛ ما يضطر الشركة لرفع سعر المنتج او الخدمة التي تقدمها، من أجل تعويض الزيادة في التكلفة التشغيلية.

وقال الجلواح، في ختام حديثه إن مزايا تخفيض أيام العمل خلال الأسبوع من خمسة أيام إلى أربعة فقط أكثر من عيوبه.