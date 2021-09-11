أخبار السعودية.. تعميم بشأن الطلبة المتغيبين.. وأخطاء في بيانات 3 فئات من الطلبة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 منها: تعميم من «التعليم» بشأن الطلبة المتغيبين، وملاحظة أخطاء في بيانات 3 فئات من الطلبة.

ملاحظة أخطاء في بيانات 3 فئات من الطلبة

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم لاحظت عند مراجعة بيانات 3 فئات من الطلبة بوجود اختلاف وبعض الأخطاء في التسجيل.

تعميم من «التعليم» بشأن الطلبة المتغيبين

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أرسلت تعميمًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن الطلبة المتغيبين بدون عذر.

اعتماد آلية تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية بالسعودية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اعتماد آلية تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية على مدار الساعة، عبر حجز مواعيد إلكترونية مجدولة بداية من جدة.

مدير مدرسة سابق يوضح أسباب عزوف السعوديين عن العمل بالمدارس الأهلية

قال محمد العتيبي مدير مدرسة أهلية سابق، إن المُعلم السعودي أصلح في التعامل مع الطلاب السعوديين أكثر من غيره.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، السبت.

سعودي يحصل على شهادة علمية تمنح للمتميزين من أفضل 5% من الجامعات عالميًا

حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، على شهادة التفوق والتميز العلمي، والتي تمنح للمتميزين من أفضل 5% من الجامعات حول العالم، كما أضيف اسمه إلى القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.

«الحج»: نضع اللمسات النهائية لاستكمال تعيين مجالس إدارة مقدمي الخدمة لحجاج الخارج

حرصت وزارة الحج والعمرة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع منظومة الجهات العاملة في خدمات ضيوف الرحمن حرصاً على استدامة أعمال قطاع الحج والعمرة وتجويد الخدمات وإثرائها لمواكبة رؤية المملكة 2030، بما يحقق تكامل الخدمات ورفع مستوى الأداء، في ظل التكامل التقني بين مختلف الأنظمة والمنصات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين والزوار وجميع الجهات العاملة في هذه المنظومة.

مستشار أسري: 79% من حالات الطلاق بالمملكة بسبب واحد

قال المستشار الأسرى عبدالله السلمان إن دراسات كثيرة أجريت حول نسب الطلاق في المملكة، أظهرت نتائجها أن 79% من حالات الطلاق سببها انعدام الحوار بين الزوجين.

القبض على مواطن في عسير بحوزته 85 كيلوجراما من الحشيش المخدر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، الجمعة، القبض على مواطن بحوزته 85 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، أخفاها داخل تجاويف سرية في المركبة.

مع الاستعداد لإعلان أسعار البنزين.. نصائح لتخفيض استهلاك الوقود

بينما تستعد شركة أرامكو للإعلان عن أسعار البنزين لشهر سبتمبر2021، يبحث المواطنون والمقيمون عن بدائل لترشيد استهلاك البنزين.

«الغذاء والدواء»: ضبط 14 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 14 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات تخزن أغذية مخالفة ومجهولة المصدر بجدة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي يجريها مفتشو الهيئة بشكل مستمر في مناطق المملكة كافة.

تمديد الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا مجانًا من الدول المعلق القدوم منها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

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