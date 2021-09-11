مستشار موارد بشرية: «الانضباط الوظيفي» سيستخدم بشكل أكبر على هذه الفئة

الرياض - محمد عبدالله - قال مستشار الموارد البشرية بندر السفير، إن "نظام الانضباط الوظيفي" سوف يتم استخدامه بشكل أكبر على فئة "الخدمة المدنية"؛ لأن فئة المتعاقدين موجود بنظام التعاقد من البداية.

وأضاف السفير، خلال استضافته ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "أن النظام سيمكن رؤساء الجهات أكثر من وزراء ورؤساء هيئات في عملية التعاطي مع مستوى الانضباط الوظيفي، وبالتالي أضع مؤشرات أداء وأقيس الإنتاجية وأداء الموظفين وفي نفس الوقت أضع محفزات ومكافآت يقابلها أيضًا جزاءات وعقوبات".

وتابع بندر السفير "بالتالي دون هذه المعادلة لا يمكن التقديم بأي موظف أو الارتقاء بأداء الموظفين في أي جهة.

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