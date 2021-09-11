تطبيق توكلنا: 4 خطوات لاستعراض تذاكر الفعاليات في دوري بن سلمان

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة 4 خطوات لاستعراض تذاكر الفعاليات لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هذه الخدمة تمكن مستخدم توكلنا من استعراض تذاكر الفعاليات التي اشتراها من مزود الخدمة وعرضها عند بوابة الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية وذلك لتسهيل ألية الدخول للفعاليات.

وأضاف تطبيق توكلنا أن خطوات استعراض تذاكر فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تتمثل فيما يلي:

1-توجه إلى الخدمات ومن خدمة الفعاليات اضغط على «تذاكر».

2-سيظهر لك الحجز القائم.

3-يمكنك الآن استعراض التذكرة

4-يرجى عرض «كيو أر كود» للدخول إلى الفعالية .

إسناد تذاكر الفعاليات لأخرين

وكان تطبيق توكلنا ، أعلن إمكانية مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستخدم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين.

وحدد تطبيق توكلنا في عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 3 خطوات لإسناد التذاكر لمستخدمي التطبيق الآخرين، أولها استعراض تذاكر الفعالية التي يرغب المستخدم في إسنادها.

ثم الضغط على إسناد التذاكر، لتأتي الخطوة الأخيرة بإسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لدى السمتخدم في التطبيق أو باستخدام رمز «توكلنا» الخاص بالشخص الذي يرغب المستخدم بإسناد التذكرة إليه، وفقًا لتطبيق توكلنا.

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