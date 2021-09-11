شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف .. ربط طريق «الناصرة» بحي المشتل و«الجبيل السريع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل بلدية محافظة القطيف على ربط طريق الناصرة، بحي المشتل، وصولًا إلى طريق الجبيل السريع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع الرياض بطول 1000م، لكلا الاتجاهين في 20 من محرم الفائت.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لعدة مشاريع انتهت منها البلدية خلال الفترة القريبة الماضية، وذلك لتسهيل حركة المرور، وفك الاختناقات المرورية، وتحسين جودة الحياة.

المرحلة الثالثة

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن البلدية تواصل أعمالها في المرحلة الثالثة من إنشاء وتطوير شارع شمال الناصرة بطول 1400م، وعرض 40م، ليصل إلى حي المشتل «طريق السجن»، وحتى يربط بعد ذلك بطريق الجبيل السريع. وأضاف إن ذلك يأتي بعد الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من شارع شمال الناصرة بطول 700م وعرض 60م، وكذلك الانتهاء من المرحلة الثانية بطول 540م، وعرض 60م.

وتواصل على العمل لرفع كفاءة أداء الطرق من خلال صيانة شارع قيس بن الهيثم في العوامية بطول 1500م وعرض 26م، ويلتقي مع الطريق الممتد من شمال الناصرة.

تنمية وازدهاروقال م. الحسيني: إن البلدية ماضية في الوصول إلى التنمية والازدهار في كافة مدن وبلدات محافظة القطيف، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تعزيزا لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية بكافة نواحي المحافظة.

الطريق الحلقيوأكد أن من ضمن المشاريع التي أنجزت، إنشاء الطريق الحلقي في تاروت بطول 1800م وعرض 60م، ويقدر طول المشروع الحلقي بشمال تاروت كاملا بطول 3 كم وبعرض 60م، وهو الذي يبدأ من مصنع الثلج إلى جسر الناصرة، وإنشاء الطريق الساحلي في مدينة سيهات بحي «النسيم» بطول 800م وعرض 60م، وإنشاء شارع سلمان الفارسي بمدينة عنك بطول 1000م وعرض 40م.

انسيابية الحركة واختتم م. الحسيني بأن هذه المشاريع تسهم في تعزيز شبكة الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية، التي تلبي تطلعات سكان المحافظة، والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وذلك لتحقيق رؤية الوطن 2030.