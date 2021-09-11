شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش الخبر يتزين بأكبر «لوحة وطن» في المملكة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق مبادرة «لوحة وطن» التي ينظمها مكتب العمل بالخبر، اليوم، احتفالاً باليوم الوطني 91، بالتعاون مع المحافظة، بالواجهة البحرية لكورنيش الخبر.

وتتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة، يوجد بها 8 أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه، يرفعها المتطوعون عالياً لتشكل صورة فنية فريدة من نوعها، وتكون أكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالا باليوم الوطني.

وذكرت المتطوعة لجين العلي، أنها سجلت بالمبادرة للمشاركة في فعالية لوحة وطن، مبينة أن مهمتها هي المساعدة في التنظيم، وفي رفع اللوحة. لافتة إلى مشاركتها في البروفات لمدة ثلاثة أيام لإخراج اللوحة الفنية بالشكل المطلوب.

وقالت المتطوعة سارة العنزي، إن عدد المتطوعين تجاوز 450 متطوعا ومتطوعة، موزعين على 8 أجزاء لتكوين لوحة وطن. موضحة أن جزء اللون الأخضر يضم 88 مشاركا، واللون الأخضر الفاتح 73 مشاركا، واللون الأخضر الغامق 76 مشاركا، واللون الأزرق 36 مشاركا، واللون الأحمر 55 مشاركا، واللون البرتقالي 52 مشاركا، واللون الأصفر 33 مشاركا، وكتابة الشعارات واللون الأبيض ينفذها 52 مشاركا. معبرة عن سعادتها بالمشاركة في أي مناسبة تعزز الهوية الوطنية.

وقال المتطوع عبدالله العتيبي، إن المبادرة شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق الهوية الوطنية، «هي لنا دارا» احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 91.

ولفت إلى أن المنصات التطوعية والشراكة ما بين منصة التطوع الصحي، ومنصة العمل التطوعي، والمنصات الأخرى سهلت بشكل كبير في جمع المتطوعين المخلصين لوطنهم.