شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1,1 مليون حبة «كبتاجون» برا وجوا وبحرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 4 محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

إخفاء المضبوطات

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعُثِر على 112,810 حبات كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن «عجّانات منزلية» وردت للمملكة عبر المطار، وجرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، فيما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في «طرد بريدي» يحتوي على «فلاتر لتنقية المياه».

أجزاء متفرقة

وأضافت الهيئة أن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وجرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

إحكام الرقابة وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

مكافحة التهريب ودعت في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910»، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، أو الرقم الدولي «00966114208417»، مؤكدة أنها تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، من خلال هذه القنوات، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.