شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 شركة سياحية تخدم ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، عن وضع الوزارة اللمسات النهائية لاستكمال التعيين لمجالس إدارة شركات مقدمي الخدمة لحجاج الخارج، إضافة إلى وجود عدة مبادرات نوعية لدعم و تمكين شركات العمرة السعودية ، بما في ذلك وجود الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع بعض الشركات مع الجهات ذات الاختصاص.

ولفت إلى وجود أكثر من 2300 شركة ووكالة سياحية خارجية، تمارس مهامها في خدمة ضيوف الرحمن لخدمات الحج والعمرة، وهناك 236 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل؛ لها أكثر من 700 فرع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح أن الوزارة تشرف على عدد من المؤسسات والشركات المرخصة من قبلها؛ لتتولى تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدا أن القطاع يعمل به عدد كبير من الكوادر هذا الوطن من الشباب والفتيات المؤهلين بمختلف التخصصات، لافتا إلى الانتهاء من التأسيس والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة مغلقة، بهدف حوكمة العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والشفافية وتجويد الخدمات المقدمة.