شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 2000 يمني بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2,261 مستفيدا خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1,110 مستفيدين، وقسم الملاحظة 21 شخصا، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,110 أشخاص. كما راجع قسم المختبر 383 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,110 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف 330 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، و3 حملات للرش اليرقي ومثلها للرش الضبابي.