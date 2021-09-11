شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، بالقاهرة، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك

وناقش وزيرا الخارجية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.