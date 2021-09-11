شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يتراجع.. 102 إصابة «كورونا» جديدة و«النشطة» 2311 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 102 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 545,829 حالة، من بينها 2311 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 542 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما رصدت الوزارة تعافي 74 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 534,908 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8610 حالات وفاة، بإضافة 6 حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة الجوانب المتعلقة بإمكانية تلقي اللقاح، في حال الإصابة بالعدوى، سواء قبل أو بعد التطعيم أو بين الجرعتين، أو في حال المخالطة لحالة إصابة، وأنه في حال الإصابة بكورونا قبل التطعيم، ينبغي حصول المتعافين على جرعتين من اللقاح، إذ يمكن الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وتابعت أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفيروس، وتكون بعد مرور 3 أسابيع من الجرعة الأولى، مشيرةً إلى أنه في حال الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى، يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وفيما يتعلق بالإصابة بعد تلقي الجرعتين، أكدت «الصحة» أنه لا يتطلب أخذ اللقاح مرة أخرى.