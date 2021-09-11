شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارة الصحية» توقع 3 اتفاقيات مع قطاعات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، ثلاث اتفاقيات شراكة، شملت التجمع الصحي الأول ممثلًا في شبكة الدمام الصحية، بحضور رئيس تشغيل الشبكة د. محمد الأحمري، واتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بحضور مدير عام الشئون الصحية د. إبراهيم العريفي، واتفاقية مع كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية بالظهران بحضور عميد الكلية د. عيدان الزهراني، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة د. بندر الصاعدي، وبحضور نائب رئيس المجلس علي طراد، ومدير فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية ثامر الدرعان.

وأوضح د. الصاعدي، أن الجمعية تعمل مع القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة على إطلاق العديد من الشراكات والاتفاقيات لتطوير خدمات الإدارة الصحية للقطاع الصحي؛ للوصول إلى تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وفق أهداف ورؤية المملكة 2030 الطموحة.

فيما ذكر ثامر الدرعان أن الاتفاقيات والشراكات بالمنطقة الشرقية تركز على تبادل الخبرات بين الجمعية، وشركاء النجاح على الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدرات الموارد البشرية، والتركيز على التوعوية التثقيفية فيما يتعلق بالصحة العامة والتدريب والتطوير.