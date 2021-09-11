شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مساكن العمالة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الأسواق، التابعة لبلدية غرب الدمام جولاتها الميدانية على مساكن العمالة؛ للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وذلك بالتعاون مع صحة الشرقية، والأمن الوقائي، والإدارة العامة لصحة البيئة.

كانت جولات إدارة صحة البيئة على المنشآت الغذائية، قد أسفرت عن رصد عدة مخالفات، شملت استخدام أدوات غير صالحة، وتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف، مع تطبيق الإجراءات النظامية ولائحة الجزاءات بحق المخالفين، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».

كانت البلدية قد أغلقت 4 منشآت، وحررت 27 إنذارا ومخالفة خلال أسبوع، أبرزها عدم وجود ترخيص، واستخدام الطرق، ومزاولة النشاط خارج حدود المنشأة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.