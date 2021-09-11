شكرا لقرائتكم خبر عن إشعار ورش الحدادة المخالفة بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشعرت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عددا من ورش الحدادة المخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية على الورش؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت البلدية أعمالها في رفع و إزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة، وتسوية الأرض الفضاء، ضمن مشاركتها في معالجة تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن.

على جانب آخر، عززت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، وذلك ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».