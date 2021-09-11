شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تأهيلية لتحليل احتياجات «المهن الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت «تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية وحصر الفرص الوظيفية بالمنطقة الشرقية»، التي أقامها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة، إجراء مسح لاحتياجات كل منطقة، من برامج تأهيلية؛ لإقامة مشروعات صغيرة للشباب السعودي في المنطقة، وحصر المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة، مع التصنيف المناسب لكل مهنة في المناطق المستهدفة، وإعداد معايير اختيار الراغبين في ريادة المشروعات الزراعية واعتمادها من الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة، بحسب ما أكده مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري.

وأوضح م. المطيري أن الورشة استهدفت كذلك تصميم خارطة طريق ونماذج الأعمال للمسارات الزراعية لإقامة مشروعات والأعمال الممكنة له «تمكين»، وإعداد دليل مطبوع يتم فيه حصر الفرص الوظيفية لكل منطقة ويشمل المسار الوظيفي، إضافةً إلى حصر مواقع التدريب المؤهلة في كل منطقة.

من ناحيته، أكد نائب مدير عام فرع الوزارة م. مبارك العريدي، أن هذا البرنامج يستهدف نشر وتعزيز الثقافة الزراعية في المملكة ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، وذلك لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل.