شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات رخص البناء بمنصة «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء، بهدف تحسين تجربة المستفيد، وذلك تسهيلًا على المستفيدين.

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة «بلدي»، في حال عدم توافر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأشارت الأمانة إلى ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

يُذكر أن منصة المدينة الرقمية «بلدي»، توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد تم اعتماد أكثر من 11.500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.