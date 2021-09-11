شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 17 موجها صحيا على الإسعافات الأولية في «سفير الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام، دورة «سفير الحياة» للإسعافات الأولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي، التي استفاد منها 17 موجهًا صحيًا في قطاع التعليم.

وأشار مشرف الصحة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد الشهري إلى أن الدورة التدريبية بعنوان «سفير الحياة» استهدفت تدريب الموجهين الصحيين بالمدارس على تقديم الإسعافات الأولية، التي قد يواجهونها في الحياة اليومية، مثل توقف القلب، والغصة، والنزيف، والكسور، والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف، والتعامل مع الحالة لحين وصول سيارة الإسعاف، وتأهيله كمسعف أولي.

وأضاف الشهري إن البرنامج يستهدف تأهيل الموجه الصحي للتعامل مع الحالات الطارئة داخل المؤسسة التعليمية بطريقة احترافية تساهم في احتواء الموقف وتقليل الأضرار.