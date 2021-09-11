شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 150 سيارة تالفة ومهملة في حملة «تسحب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف، أكثر من 150 سيارة مهملة وتالفة من الشوارع، بعد المدة المحددة لها، وذلك استمرارًا لحملة «تُسحب»، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، والحفاظ على المظهر العام، وجمال المحافظة.

وأكدت أن الحملة تستهدف الحد من مظاهر التشوهات البصرية، والحفاظ على المنظر الحضاري، والتخلص من المركبات المهملة، مطالبة أصحاب السيارات المهملة برفعها، تفاديا للمساءلة القانونية.

تأتي الحملة بالتعاون والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، إذ يتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها ويمهل لمدة 15 يوما، حتى يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوما ثم يتم بيعها بالمزاد العلني، وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.