- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.
وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.
"الخليج 365" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 12:55 AMإصابة طفلين وحالة وفاة في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بخميس مشيط من السيطرة على حريق، وقع في عمارة سكنية بحي الخالدية.
وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الحريق نتج منه حالة وفاة واحدة، وإصابة طفلين، وجميعهم من جنسية عربية.
"الخليج 365" ستوافيكم بكامل التفاصيل حال ورودها من الجهة المعنية.
، وفاة وإصابة طفلين في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة طفلين في حريق بـ"خالدية" خميس مشيط.. و"المدني" يسيطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.