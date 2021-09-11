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أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2021م 16425 فحص كورونا، و4671 فحص فيروسات، و1925 فحص زواج، و4250 فحص هرمونات، و2083 فحصاً مصليّاً، ونفذ لقاءين علميين.
يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.صحة حائل وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 12:53 AM
حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية لعام 2021المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 16425 فحص كورونا خلال أغسطس الماضي
أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2021م 16425 فحص كورونا، و4671 فحص فيروسات، و1925 فحص زواج، و4250 فحص هرمونات، و2083 فحصاً مصليّاً، ونفذ لقاءين علميين.
يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.
، المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 16425 فحص كورونا خلال أغسطس الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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