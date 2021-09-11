، "الاتحاد" يستضيف "أبها" للوصول للقمة.. و"ضمك" في مواجهة "الفيصلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مباراتان في افتتاحية الجولة الرابعة من مسابقة الدوري

يعاود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان انطلاقته بعد التوقف الدولي الذي استمر قرابة أسبوعين بسبب أيام الفيفا، وذلك ابتداء من الليلة بإقامة مباراتَيْن ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ضمك - الفيصلي

يتطلع الفيصلي لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الـ(6:50) مساء.

بدأ الفيصلي موسمه بالتعادل أمام مضيفه الأهلي 1-1، ومن ثم الفوز على ضيفه النصر 2-1 في المباراة الثانية، في حين خسر مباراته السابقة أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1؛ ليحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع ضمك كثيرًا عن الفيصلي؛ إذ بدأ موسمه بخسارة ثقيلة أمام مضيفه النصر 1-4، وحقق انتصارًا ثمينًا أمام الطائي بهدف نظيف، وتعادل في المرحلة السابقة أمام مضيفه الأهلي 1-1؛ ليحتل المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

الاتحاد - أبها

يسعى الاتحاد لمواصلة انطلاقته وتحقيق فوزه الثالث تواليًا حينما يستضيف أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة الـ(8:35) مساء.

نجح الاتحاد بتجاوز خسارته في المرحلة الأولى من أمام الفيحاء الصاعد حديثًا؛ وحقق انتصارين متتاليَيْن أمام الرائد والفيصلي.

مباراة الغد هي الأولى للمدرب الجديد الروماني كوزمين كونترا الذي يبحث عن تحقيق بداية قوية من خلال حصد النقاط الثلاث التي ستكون كفيلة بوضع الفريق بصدارة الترتيب مؤقتًا.

وفي المقابل يبحث أبها عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه هذا الموسم؛ إذ جمع 4 نقاط من خلال فوزه على الشباب، وتعادله أمام الاتفاق، في حين خسر مباراة وحيدة أمام الباطن؛ ليحتل المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

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