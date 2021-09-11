- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة. أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-10
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:06 PM
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.
، الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة.. 167,638 إصابة و1,727 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.