بمشاركة رسام "الخليج 365".. انطلاق «الكاريكاتير المصري الأول» في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - يشارك في معرض الكاريكاتير المصري الأول من نوعه بالمملكة المتحدة والذي يحمل عنوان "Over the Shroopshire hills and Pharoah Way"، أيمن الغامدي، رسام الكاريكاتير الخاص بصحيفة اليوم، الذي يمثل المملكة.

كما يشارك الفنانون؛ محمد عفت، أدهم لطفي، سمير عبد الغني، فاروق موسى، حسن فاروق، خالد المرصفي، فوزى مرسى، عبد الله، نورا مكرم، عمر صديق، خالد صلاح، إسلام زكي، مروة ابراهيم، ريتا كيفوركيان من مصر، آمنة الحمادي من الإمارات، عفراء اليوسف من سوريا، أركان الزيدي من العراق.

المعرض يأتي ضمن فعاليات مهرجان شروزبري للكاريكاتير بعد تأجيل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، يضم المهرجان معرضين للكاريكاتير، معرض دولي، ومعرض مصري عربي.