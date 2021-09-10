شراكة لتحسين المشهد البصري بميدان الطائف للهجن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365 - واس

أسهمت الشراكة التكاملية بين الاتحاد السعودي للهجن وأمانة الطائف، في إظهار مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة بالمكانة التي يستحقها.

منجزات ومهام:

وقامت الأمانة بالعديد من المنجزات والمهام، ومنها إزالة ومعالجة التشوهات البصرية بدءاً من الطرق المؤدية لميدان الهجن وانتهاء بميدان الهجن، بما يصل 150 تشوّهاً بصرياً، كما زُرع 129 شجرة، و1213 شجيرة منها صبار أوفربيا, ونخيل سيكس , وصبار عمة القاضي, وصبار القبعة المكسيكية, وصبار أم اللبن, وصبار أجاف الأمريكي, وصبار الشمعدان، ونشر ونثر السجاد الخرسانية والأشجار واللوحات الترحيبية على مداخل المهرجان وعلى واجهة المنصة الرئيسة, وأعمال الصيانة الكهربائية داخل المهرجان وكذلك أعمال الأرصفة والتشجير ومنصات التصوير، ووضع اللوحات الإعلانية والترحيبية الخاصة بالمهرجان, وإنشاء السجادة الملونة، وأعمال تركيب اللوحات الإعلانية والترحيبية، وإنشاء السجادة الملونة وشعار السيفين والنخلة، وأعمال النظافة وتركيب الأعلام بداخل وخارج ميدان الهجن وعلى الطرق المؤدية للميدان، حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 100 علم.

جهود بشرية:

وتمت هذه الجهود بطاقة بشرية تصل إلى 330 شخصاً ما بين مديرين ومهندسين ومشرفي عمل وعمالة يدوية يعملون على فترتين صباحاً ومساء، و93 معدة، ودعم الميدان بـ 100 حاوية، ونجيل صناعي بمسافة 500م 2.

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