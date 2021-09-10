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توزيع 4000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

توزيع 4000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام

ضمن حملة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويـ ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، بمشاركة الإدارات العامة التابعة للوكالة، بتوزيع قرابة (4000) مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام.

مظلتك بين يديك:

وتأتي مبادرة “مظلتك بين يديك” أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

توزيع 4000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

حماية للمعتمرين: 

وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس وأدائهم مناسك العمرة، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كوفيد 19 وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وتأتي هذه المبادرات والجهود بتوجيهات وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

توزيع 4000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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