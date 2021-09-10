هل سيقضي نظام الانضباط على مفهوم الأمان الوظيفي؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مستشار الموارد البشرية، بندر السفير، أن الأمان الوظيفي يكون للمؤهلات والخبرات ومدى كفاءة متابعات الخليج 365 في العمل، موضحًا أن هذه المسألة لا يجب أن تكون متروكة لقطاع معين، فالأمان الوظيفي بعد الله سبحانه وتعالى يكون للمؤهل والخبرات ومدى الكفاءة في العمل.

تخويف مبالغ فيه:

وتابع السفير، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن مسألة التخوف مبالغ فيها، ولو نظرنا في جميع الإجراءات التصحيحية السابقة، كخصخصة بعض الجهات، فقد واكبها نفس التخوف من الناس، لكن عندما انتقلوا إلى جهات ثانية لم ينقص راتب أحد، بل زادت رواتب كثير من الموظفين.

فئتان وفجوة:

لفت السفير إلى أن هناك فئتين وهناك فجوة، لكن القادة المميزون يؤمنون بأهمية إدارة الموارد البشرية وبالتالي يعملون على سد هذه الفجوة من خلال استثمار أكبر في تدريب هذه الفئة، مؤكدًا أن هناك 80% منهم لديهم إمكانيات هائلة، لكن لم يحاول أحد اكتشاف ذلك وإعطاءهم الثقة والمساحة اللازمة.



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